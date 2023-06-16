Польша будет просить усилить санкции ЕС против беларуси

Ввиду недавних действий режима лукашенко Польша ввела дополнительные санкции в отношении беларуси. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о том, что он будет ходатайствовать об усилении санкций ЕС против беларуси на Европейском совете.
Об этом сообщает Polskieradio 24.
Он отметил, что беларусь используется россией для обхода санкций.
Поэтому, продолжил Моравецкий, Польша и еще несколько стран ведут переговоры об ужесточении санкций против беларуси.
Напомним, в понедельник МВД Польши объявило о внесении в санкционный список 365 представителей режима лукашенко. Это стало ответом на решение Верховного суда беларуси оставить в силе приговор журналисту и деятелю польского меньшинства Анджею Почобуту — 8 лет лишения свободы.
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