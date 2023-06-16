Польша будет просить усилить санкции ЕС против беларуси

10:30 01 июня Киев, Украина

Ввиду недавних действий режима лукашенко Польша ввела дополнительные санкции в отношении беларуси. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о том, что он будет ходатайствовать об усилении санкций ЕС против беларуси на Европейском совете.

Об этом сообщает Polskieradio 24.

"На Европейском совете я также буду ходатайствовать об усилении санкций в отношении беларуси, ведь мы четко видим, как сильно беларусь зависима от россии. Мы ощущаем это в той искусственной миграционной атаке, от которой мы защитились", — заявил Моравецкий на пресс-конференции после встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте.

Он отметил, что беларусь используется россией для обхода санкций.

"Поэтому Польша старается очень скрупулезно не только соблюдать эти санкции, но и укреплять их, устранять лазейки. Это важно, чтобы россия как можно глубже ощущала влияние санкций на ее экономику — а пока что ощущает слишком слабо", - сказал премьер-министр Польши.

Поэтому, продолжил Моравецкий, Польша и еще несколько стран ведут переговоры об ужесточении санкций против беларуси.

"Конечно, решающее значение имеют действия всего Евросоюза. <…> Я подниму этот вопрос на следующем Европейском совете через пару недель. С одной стороны, это будет усиление механизмов укрепления санкционных пакетов, а с другой — сигнал для всех, кто хочет близко сотрудничать с кремлем, что это того не стоит", — сказал премьер Польши.