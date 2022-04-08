Половина жителей Карабаха покинула свои дома

12:16 14 ноября Киев, Украина

Из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе опять пострадало мирное население. По данным, поступившим от агентства Радио Свобода, правительство Армении называет число беженцев из охваченной войной зоны. Так, территорию Нагорного Карабаха и территорию прилегающих районов Азербайджана покинули около 90 тысяч человек.

Отмечается, что население Карабаха до активизации боевых действий составляло около 150 тысяч человек. Большая часть жителей покинула Степанакерт еще до подписания соглашения о перемирии с 10 ноября. После его подписания тысячи этнических армян стали покидать районы, которые должны перейти под контроль Азербайджана.

В то же время мэр Степанакерта Артур Саргсян заявил, что от 20 до 30% населения города вернулись после прекращения боевых действий.

Согласно соглашению, Армения должна передать Азербайджану ряд территорий.

Так, до 15 ноября должен быть передан Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

При этом будет создан Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией, и при этом не будет затрагивать город Шушу.