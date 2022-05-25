Половина советников президента Чехии отказались от этого статуса

От статуса советника президента Чехии Милоша Земана решила отказаться половина команды.
Об этом сообщает iDnes.
В последние дни команду Земана покинули бывший глава Центрбанка Иржи Руснок, президент Союза городов и муниципалитетов Франтишек Лукл, председатель Торгово-промышленной палаты Владимир Длоугий, президент Конфедерации промышленности и транспорта Ярослав Ханак, а также бывший глава профсоюзов Ярослав Завадил.
Как отмечает издание, "у одних иссяк терпение, другие недовольны решениями президента, третьи не хотят тратить время".
Команда советников собирается раз в месяц в Замке в Лане.
В ней остались канцлер Вратислав Минар, главный советник Земана Мартин Неедлы, бывший министр сельского хозяйства Мирослав Томан и бывший министр юстиции Мари Бенешова. Последний из советников, посол в США Хайнек Кмоничек, из-за своего поста не участвует во встречах.
Ранее, долгое время Милош Земан считался самым пророссийским главой страны-члена ЕС и называл путина своим другом.
Впрочем, после начала российско-украинской войны он подверг резкой критике действия рф, а впоследствии заявил, что путинские иллюзии о могуществе российской армии и самой россии сейчас выглядят смешными.
В последние дни команду Земана покинули бывший глава Центрбанка Иржи Руснок, президент Союза городов и муниципалитетов Франтишек Лукл, председатель Торгово-промышленной палаты Владимир Длоугий, президент Конфедерации промышленности и транспорта Ярослав Ханак, а также бывший глава профсоюзов Ярослав Завадил.
Как отмечает издание, "у одних иссяк терпение, другие недовольны решениями президента, третьи не хотят тратить время".
Команда советников собирается раз в месяц в Замке в Лане.
В ней остались канцлер Вратислав Минар, главный советник Земана Мартин Неедлы, бывший министр сельского хозяйства Мирослав Томан и бывший министр юстиции Мари Бенешова. Последний из советников, посол в США Хайнек Кмоничек, из-за своего поста не участвует во встречах.
Ранее, долгое время Милош Земан считался самым пророссийским главой страны-члена ЕС и называл путина своим другом.
Впрочем, после начала российско-украинской войны он подверг резкой критике действия рф, а впоследствии заявил, что путинские иллюзии о могуществе российской армии и самой россии сейчас выглядят смешными.
При этом уровень оценки чехами работы своего президента Милоша Земана оказался рекордно низким. Согласно данным опроса от Kantar CZ, работой президента удовлетворены лишь 20% чехов.
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