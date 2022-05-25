Половина советников президента Чехии отказались от этого статуса

"Президент россии владимир путин подвергся иллюзиям, что россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что российская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты", – сказал Земан.