Половина Молдовы осталась без света - премьер-министр

17:30 23 ноября Киев, Украина

В связи с российской атакой по энергетической инфраструктуре Украины, 23 ноября, в Молдове также возникли проблемы с электричеством.

Половина страны осталась без света. Об этом сообщает премьер-министр Молдовы Андрей Спину.
 
"Массовое отключение электроэнергии в Молдове после сегодняшней российской атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру", - отметил он.

По словам премьера, коммунальщики уже решают проблему.

Напомним, ранее, 15 ноября, в Молдове частично пропал свет после атаки рф по Украине.