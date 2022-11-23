Половина Молдовы осталась без света - премьер-министр

В связи с российской атакой по энергетической инфраструктуре Украины, 23 ноября, в Молдове также возникли проблемы с электричеством.
Половина страны осталась без света. Об этом сообщает премьер-министр Молдовы Андрей Спину.
Половина страны осталась без света. Об этом сообщает премьер-министр Молдовы Андрей Спину.
По словам премьера, коммунальщики уже решают проблему.
Напомним, ранее, 15 ноября, в Молдове частично пропал свет после атаки рф по Украине.
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