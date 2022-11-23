Половина Молдовы осталась без света - премьер-министр

17:30 23 ноября Киев, Украина

В связи с российской атакой по энергетической инфраструктуре Украины, 23 ноября, в Молдове также возникли проблемы с электричеством.



Половина страны осталась без света. Об этом сообщает премьер-министр Молдовы Андрей Спину.

"Массовое отключение электроэнергии в Молдове после сегодняшней российской атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру", - отметил он.