Половина кинотеатров рф может закрыться в ближайшие 2 месяца

21:52 27 апреля Киев, Украина

В Ассоциации владельцев кинотеатров рассказали о положении дел на российском рынке кинопоказа. Согласно информации ввиду вторжения россии в Украину и отказа иностранных кинокомпаний от сотрудничества с рф, выручки кинотеатров может упасть на более чем 80% и привести к закрытию минимум 50% кинозалов.

В ассоциации добавили, что последние события «драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката».

Кампания по спасению кинотеатров путем показоа индийского и корейского кино, а также советских картин не способны вернуть массового зрителя в кинотеатры. В совокупности эти меры не смогут компенсировать даже 10% потерянной выручки отрасли.

По итогам года, по прогнозам ассоциации, совокупный убыток кинотеатров может составить не менее 11,1 млрд рублей, в течение первых пяти месяцев он составит 6,2 млрд рублей.



При этом, в российских кинотеатрах уже стали проводить неофициальные показы зарубежных кинолент. Среди них — «Бэтмен», «Не смотрите наверх» и мультфильм «Я краснею».

21 апреля в московском кинотеатре WIP зрителям показали «Бэтмена» Мэтта Ривза, скачанного с торрента, сообщает Esquire. Следующий этапом, судя по всему, станет публичное пересказывание голливудских фильмов в российских кинотеатрах.