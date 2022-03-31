Половина из 20 богатейших россиян не попали под западные санкции — Bloomberg

12:44 31 марта Киев, Украина

Ровно половина из 20 богатейших россиян не подверглись западным санкциям в связи с «военной операцией» на Украине, пишет Bloomberg по итогам анализа ограничительных мер, введенных Евросоюзом, США и Великобританией.



По подсчетам издания, Великобритания ввела санкции против 10 из них, ЕС — против девяти, а США — только четырех. Лишь трое из двадцатки вошли во все три санкционных списка. Из пятерки самых богатых российских бизнесменов под санкции попал лишь один — Алексей Мордашов, а остальные — Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Владимир Лисин и Вагит Алекперов — этой участи избежали.



Эксперты по санкциям в разговоре с Bloomberg говорят, что решения не подвергать санкциям некоторых из богатейших россиян отчасти связаны с тем, что они владеют критическими долями в крупных энергетических, металлургических и минеральных компаниях. «Есть причины преследовать некоторых олигархов, а есть причины держать некоторых из них в состоянии неопределенности, — отметил Джон Смит, бывший глава санкционного подразделения в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) в Минфине США. — Это [отказ вводить санкции] может быть связано с тем, что считается, что они [миллиардеры] не близки к принятию решений в Кремле, или с тем, что их трудно подвергнуть санкциям и правительства хотят разработать план перед тем, как нажать на спусковой крючок».



Как отмечает Bloomberg, США извлекли урок из опыта 2018 года, когда санкции против миллиардера Олега Дерипаски привели к резкому росту цен на алюминий.



Анализ издания также показал, что санкции США, Великобритании и ЕС имеют разительные отличия. США ввели ограничительные меры в отношении 852 человек, ЕС — 775, а Великобритания — 982. Но многие санкции не пересекаются: 550 человек подверглись и британским, и европейским санкциям, а вот точек соприкосновения с санкциями США гораздо меньше, отмечает Bloomberg.



Даже эксперты, пишет издание, «с трудом распутывают нити» и говорят, что расхождения в ограничительных мерах, принятых Великобританией, ЕС и США, могут подорвать эффективность санкций. «Я определенно не вижу закономерности [в санкциях]. Я все еще не считаю, что политики [вводившие санкции] придерживались единой стратегии, хотя они утверждали, что между ними есть координация», — отмечает эксперт по санкциям Джордж Волошин.