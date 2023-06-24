Полк Калиновского, на фоне метежа в рф, призывает белорусов к активным действиям

18:16 24 июня Киев, Украина

Белорусский полк Калиновского выступил с призывом к народу страны к активным действиям. Это добровольческое подразделение, входящее в состав Вооруженных Сил Украины, обратилось к белорусскому народу, подчеркнув, что пришло время для белорусов сражаться за свою свободу.

Представитель полка заявил: "Я обращаюсь ко всем белорусским военнослужащим: не участвуйте во внутреннем конфликте в россии. Это гражданская война, которая не касается нас. Для белорусов важно другое - наступает время, когда перед вами возникнет выбор: выполнять преступный приказ или соблюдать присягу, которую вы дали на верность белорусскому народу. В беларуси у нас есть резерв, включающий в себя активных и отставных военных, а также обычных граждан, которые стремятся освободить беларусь от диктатуры и оккупации".

Вместе с тем, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская также призвала закрыть границу с российской федерацией и выгнать российские войска из страны силами белорусской армии.