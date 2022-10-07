Политика беларуси нацелена на “противостояние современным военным угрозам”
08:00 07 октября Киев, Украина
В минобороны беларуси заявили, что войска страны совместно с армией рф "готовы защищать Союзное государство".
Об этом в четверг, 6 октября, министр обороны беларуси Виктор Хренин заявил на брифинге, пишут белорусские СМИ.
Хренин заявил, что якобы Запад на территории Украины готовит вооруженные группировки, целью которых является "свержение власти в беларуси".
"Нельзя исключить появления реальной угрозы разжигания в беларуси внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада, с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины", - заявил министр.
По его словам, в таких условиях политика беларуси нацелена на “противостояние современным военным угрозам”.
"Региональная группировка войск и сил беларуси и россии готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Органами военного управления всех уровней на системной основе проводится всесторонний анализ складывающейся обстановки на наших границах. Также производятся варианты адекватного реагирования на ее изменения", - заявил Хренин.
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