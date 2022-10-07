08:00 07 октября Киев, Украина

В минобороны беларуси заявили, что войска страны совместно с армией рф "готовы защищать Союзное государство".



Об этом в четверг, 6 октября, министр обороны беларуси Виктор Хренин заявил на брифинге, пишут белорусские СМИ.



Хренин заявил, что якобы Запад на территории Украины готовит вооруженные группировки, целью которых является "свержение власти в беларуси".

"Нельзя исключить появления реальной угрозы разжигания в беларуси внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада, с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины", - заявил министр.

По его словам, в таких условиях политика беларуси нацелена на “противостояние современным военным угрозам”.