Полиция Южной Кореи признала ошибки, которые привели к гибели людей на Хэллоуин

В Южной Корее полиция признала свои ошибки при попытках отреагировать на давку, возникшую в толпе в Сеуле во время празднования Гэлловина и привела к гибели более 150 человек.
Об этом сообщает BBC.
На фоне роста призывов к ответственности начальник южнокорейской полиции Юн Хи Гин сказал, что чувствует "безграничную ответственность за общественную безопасность" из-за трагедии. Он пообещал провести полное расследование инцидента.
Об этом сообщает BBC.
На фоне роста призывов к ответственности начальник южнокорейской полиции Юн Хи Гин сказал, что чувствует "безграничную ответственность за общественную безопасность" из-за трагедии. Он пообещал провести полное расследование инцидента.
Юн сказал, что полиция получила многочисленные звонки еще до инцидента с предупреждением о серьезности ситуации, однако не отреагировала должным образом. Полиция Сеула сообщила BBC, что первый звонок на номер службы экстренной помощи Южной Кореи поступил в 18:34 по местному времени — за несколько часов до начала смертельной давки — и в течение следующих трех с половиной часов было еще 10 таких звонков.
Начальник полиции сказал, что реакция полиции разочаровывает. Он пообещал провести "быстрое и тщательное интенсивное расследование", чтобы выяснить, были ли приняты надлежащие меры после получения звонков и правильно ли отреагировали офицеры.
Министр внутренних дел Ли Сан Мин также извинился за инцидент, в результате которого 156 человек погибли и 152 получили ранения.
Напомним, трагедия произошла вечером 29 октября, когда толпы собрались в переулке в Итевоне, популярном районе ночной жизни в Сеуле, чтобы отпраздновать Хэллоуин без ограничений впервые после Covid.
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