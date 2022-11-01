Полиция Южной Кореи признала ошибки, которые привели к гибели людей на Хэллоуин

14:56 01 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает BBC.



На фоне роста призывов к ответственности начальник южнокорейской полиции Юн Хи Гин сказал, что чувствует "безграничную ответственность за общественную безопасность" из-за трагедии. Он пообещал провести полное расследование инцидента. В Южной Корее полиция признала свои ошибки при попытках отреагировать на давку, возникшую в толпе в Сеуле во время празднования Гэлловина и привела к гибели более 150 человек.Об этом сообщает BBC.На фоне роста призывов к ответственности начальник южнокорейской полиции Юн Хи Гин сказал, что чувствует "безграничную ответственность за общественную безопасность" из-за трагедии. Он пообещал провести полное расследование инцидента.

"Начальник полиции Южной Кореи заявил, что их экстренная реакция на давку в Итхевоне была "неадекватной" — это первое признание официальных лиц в том, что они не сделали достаточно, чтобы предотвратить трагедию", — говорится в сообщении.

Юн сказал, что полиция получила многочисленные звонки еще до инцидента с предупреждением о серьезности ситуации, однако не отреагировала должным образом. Полиция Сеула сообщила BBC, что первый звонок на номер службы экстренной помощи Южной Кореи поступил в 18:34 по местному времени — за несколько часов до начала смертельной давки — и в течение следующих трех с половиной часов было еще 10 таких звонков.



Начальник полиции сказал, что реакция полиции разочаровывает. Он пообещал провести "быстрое и тщательное интенсивное расследование", чтобы выяснить, были ли приняты надлежащие меры после получения звонков и правильно ли отреагировали офицеры.



Министр внутренних дел Ли Сан Мин также извинился за инцидент, в результате которого 156 человек погибли и 152 получили ранения.