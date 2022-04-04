Полиция в Москве признала плакат с цитатой Льва Толстого «дискредитацией» российской армии

15:10 04 апреля Киев, Украина

Лев Николаевич Толстой снова вне закона, по крайней мере так считают сотрудники ОВД Хамовники в Москве. В отделе на задержанного составили протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России (20.3.3 КоАП) за плакат с цитатой писателя.

Житель Москвы Алексей Никитин вышел на пикет у храма Христа Спасителя 24 марта. В руках у него был плакат с цитатой из книги Льва Толстого «Христианство и патриотизм»: «Патриотизм — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти».



В связи с этим полицейские решили, что содержание плаката «вызывает устойчивый ассоциативный ряд с образом Толстого Л.Н.», который был «ключевой исторической фигурой» и «в своей оппозиционной деятельности продвигал идеологию свержения власти».

Так Московские полицейские объяснили протокол за плакат с цитатой Толстого (орфография и пунктуация сохранены):

«Лев Николаевич Толстой согласно историческим фактам, является исторической фигурой, представляющей условно названное „зеркало революции“, общеизвестный факт того что в произведениях, публицистических статьях автора, жестко критиковался правящий режим, в особенности за оправдания насилия при социальном взрыве. Таким образом, действия гр. Никитин А.Н, следует трактовать как призыв к свержению действующей власти, а также следованию идеологии Толстого Л.Н.»

Дальше стоит, наверное, ожидать протоколов за цитирование Евангелия и заповеди «Не убий».