Полиция Швейцарии задержала сообщников теракта в Вене

21:57 03 ноября Киев, Украина

Полиция Цюриха сообщила о задержании двух молодых мужчин, их подозревают в связи с террактом в Вене.

Об этом во вторник, 3 ноября сообщает Swiss Info.



Задержаны 18-летний и 24-летний швейцарцы. Подозревают, что они связаны с убийцей, совершившим нападение в Вене.



В результате расследования эти двое мужчин были опознаны. Задержать их удалось по согласованию с австрийскими властями. Теперь расследование выясняет, каким образом связаны задержанные и нападающий.



В городе Винтертур живут около 110 тысяч человек. Он известен тем, что в нем живут несколько осужденных за радикальный исламизм. Кроме того, около десятка человек отправились отсюда в Сирию, чтобы присоединиться к "Исламскому государству".