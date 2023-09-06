Полиция обнаружила 646 кг кокаина в магазине под Прагой, в партии бананов

В сети магазинов Albert, расположенном в маленьком городе Клецаны под Прагой, чешская полиция обнаружила 646 кг кокаина, спрятанного среди партии свежих бананов.
Как сообщает информационный источник Радио Прага, стоимость изъятого наркотика оценивается в огромную сумму – около 2 миллиардов чешских крон, что эквивалентно примерно 83 миллионам евро.
Сотрудники склада заметили подозрительные пакеты во время разгрузки бананов. Полиция оперативно прибыла на место после вызова и началась тщательная проверка.
Как сообщает информационный источник Радио Прага, стоимость изъятого наркотика оценивается в огромную сумму – около 2 миллиардов чешских крон, что эквивалентно примерно 83 миллионам евро.
Сотрудники склада заметили подозрительные пакеты во время разгрузки бананов. Полиция оперативно прибыла на место после вызова и началась тщательная проверка.
Согласно предварительным данным, изъятая партия кокаина в Клецанах стала одной из самых масштабных в истории Чехии.
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