Полиция обнаружила 646 кг кокаина в магазине под Прагой, в партии бананов

08:31 14 августа Киев, Украина





Как сообщает информационный источник Радио Прага, стоимость изъятого наркотика оценивается в огромную сумму – около 2 миллиардов чешских крон, что эквивалентно примерно 83 миллионам евро.



Сотрудники склада заметили подозрительные пакеты во время разгрузки бананов. Полиция оперативно прибыла на место после вызова и началась тщательная проверка. В сети магазинов Albert, расположенном в маленьком городе Клецаны под Прагой, чешская полиция обнаружила 646 кг кокаина , спрятанного среди партии свежих бананов.Как сообщает информационный источник Радио Прага, стоимость изъятого наркотика оценивается в огромную сумму – около 2 миллиардов чешских крон, что эквивалентно примерно 83 миллионам евро.Сотрудники склада заметили подозрительные пакеты во время разгрузки бананов. Полиция оперативно прибыла на место после вызова и началась тщательная проверка.

Пресс-секретарь Национального штаба по борьбе с наркотиками, Люция Шмолдасова, поделилась деталями происшествия: "Во время осмотра обнаружены килограммовые пакеты с подозрительным порошком, который после анализа оказался наркотическим веществом – кокаином."

Согласно предварительным данным, изъятая партия кокаина в Клецанах стала одной из самых масштабных в истории Чехии.