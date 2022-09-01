Полиция Латвии больше не будет охранять российские консульства

Дипломатические работники российских консульств объявлены в Латвии нежелательными лицами.
Об этом пишет латвийский портал LMS.
В апреле было решено отозвать согласие на работу этих генеральных консульств, таким образом, закрыв консульские представительства рф. Всем изгнанным сотрудникам нужно было покинуть страну до 30 апреля.
В апреле было решено отозвать согласие на работу этих генеральных консульств, таким образом, закрыв консульские представительства рф. Всем изгнанным сотрудникам нужно было покинуть страну до 30 апреля.
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