Полиция Латвии больше не будет охранять российские консульства

15:41 08 августа Киев, Украина

Дипломатические работники российских консульств объявлены в Латвии нежелательными лицами.

Об этом пишет латвийский портал LMS.



В апреле было решено отозвать согласие на работу этих генеральных консульств, таким образом, закрыв консульские представительства рф. Всем изгнанным сотрудникам нужно было покинуть страну до 30 апреля.