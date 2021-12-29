Полиция Гонконга арестовала сотрудников независимого новостного сайта Stand News

Полиция Гонконга арестовала 6 человек, одного из последних открыто продемократических изданий Stand News, среди них – певица и правозащитница Дениз Хо. Их обвиняют в "сговоре для публикации крамольных публикаций" и "подрыве коммунизма с помощью журналистики".
Об этом сообщает BBC.
Среди арестованных оказались как нынешние, так и бывшие работники Stand News.
Кроме того, арестовали Дениз Хо – певицу, которая стала иконой демократии и была членом совета директоров издания.
Более 200 стражей порядка также были отправлены для обыска в офисе издания.
Кроме того, арестовали Дениз Хо – певицу, которая стала иконой демократии и была членом совета директоров издания.
Более 200 стражей порядка также были отправлены для обыска в офисе издания.
В заявлении полиции говорится, что они уполномочены "искать и изымать соответствующие журналистские материалы".
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