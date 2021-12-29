Полиция Гонконга арестовала сотрудников независимого новостного сайта Stand News

14:41 29 Декабрь Киев, Украина

Полиция Гонконга арестовала 6 человек, одного из последних открыто продемократических изданий Stand News, среди них – певица и правозащитница Дениз Хо. Их обвиняют в "сговоре для публикации крамольных публикаций" и "подрыве коммунизма с помощью журналистики".

Об этом сообщает BBC.

“29 декабря 2021 года, около двух часов ночи по Киеву, оккупационная полиция Гонконга начала рейд в редакцию последнего независимого медиа Stand News. В настоящее время веб-сайт издания работает с перебоями, материалы удаляются, а из офиса редакции изъяли почти все имущество, включая технику и электронные носители информации. По состоянию на сегодняшний день подозрения вручили шестерым лицам, аффилированным к медиа, включая нынешних и старых редакторов, а также последних известных активистов на свободе, входивших в руководство проекта; возраст задержанных – от 34 до 72 лет“, – написал в своем фейсбуке Артур Харитонов, президент общественной организации Либерально-демократическая лига Украины и главный координатор проекта Free Hong Kong Center.

Среди арестованных оказались как нынешние, так и бывшие работники Stand News.



Кроме того, арестовали Дениз Хо – певицу, которая стала иконой демократии и была членом совета директоров издания.



Более 200 стражей порядка также были отправлены для обыска в офисе издания.



В заявлении полиции говорится, что они уполномочены "искать и изымать соответствующие журналистские материалы".