Полиция Финляндии: Эстонско-финский газопровод поврежден не из-за взрыва

17:52 12 октября Киев, Украина

Вышедший из строя газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией, как утверждается, из-за "внешнего влияния" был поврежден не из-за взрыва

Об этом сообщает Yle, ссылаясь на заявление следователя криминальной полиции Ристо Лохи.



По его словам, на этом этапе расследования нет доказательств, указывающих на взрыв. Возможно, повреждение вызвано "механической силой". Глава финской криминальной полиции Робин Лардот добавил, что "на морском дне обнаружены посторонние следы". Дело в Финляндии по-прежнему расследуется как саботаж при отягчающих обстоятельствах.



В то же время представители следствия не комментировали информацию газеты Helsingin Sanomat, что рядом с местом происшествия проходило российское грузовое судно. Также они не предполагали, причастна ли к повреждению газопровода какая-либо структура иностранного государства.