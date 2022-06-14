Полицейских из Ростова-на-Дону и области отправляют в командировки в "ЛНР" и "ДНР"

12:26 14 июня Киев, Украина

Полицейских из Ростова-на-Дону и области еще с марта начали засылать на восток Украины. Добровольно-принудительно тысячи таких служивых отправились на подконтрольные сепаратистам территории Луганской и Донецкой областей, под видом командировки.

Такую информацию распострняют росСМИ.

По их словам, чаще всего это "командировки" в крупные города Донбасса: Луганск, Донецк, Макеевкп, Горловка и другие. Насколько это массовые и регулярные мероприятия, не уточняется.



Так вышло по одной простой причине: "милицию республик" давно уже запаковали и отправили на фронт, они там благополучно контузились, или погибли, а на их место, "охранять" благополучие сепаратистов приехали ростовские.



Потом и их мобилизируют, а вакансии в "милиции" закроют новыми лицами с какой-нибудь другой области рф.



Получается безотходное производство, вечный конвеер.