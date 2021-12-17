Покровская колония РФ: Навальный объявил голодовку

Без допуска врачей и предоставления лекарств, находящийся в российской тюрьме Алексей Навальный объявил голодовку.
Напомним, 17 февраля ЕСПЧ применил правило 39 регламента суда, "определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора". Адвокат Навального Ольга Михайлова отметила, что такое решение принято ЕСПЧ впервые и российские власти должны его исполнить.
В Кремле заявили, что требование ЕСПЧ по Навальному считают неправомерным и исполнять не будут.
В Кремле заявили, что требование ЕСПЧ по Навальному считают неправомерным и исполнять не будут.
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