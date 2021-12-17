Покровская колония РФ: Навальный объявил голодовку

18:29 31 Март Киев, Украина

Без допуска врачей и предоставления лекарств, находящийся в российской тюрьме Алексей Навальный объявил голодовку.
"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает. Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 февраля ЕСПЧ применил правило 39 регламента суда, "определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора". Адвокат Навального Ольга Михайлова отметила, что такое решение принято ЕСПЧ впервые и российские власти должны его исполнить.

В Кремле заявили, что требование ЕСПЧ по Навальному считают неправомерным и исполнять не будут.