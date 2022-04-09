Поисковики «Яндекс» и Mail.ru начали маркировать ресурсы Google как "нарушителей" законов рф

Mail.ru перед результатами поиска выдает предупреждение: «По требованию Роскомнадзора информируем, что иностранное лицо, владеющее информационными ресурсами Google Поиск, Google Play, является нарушителем законодательства Российской Федерации». Названия сервисов в сообщении меняются в зависимости от запроса.

В пресс-службе «Яндекса» заявили, что получили требование от Роскомнадзора, которое обязывает ставить на ресурсы Google такую плашку. «Согласно закону „о приземлении“, мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса "нарушает законодательство РФ", если такая мера введена Роскомнадзором», — объяснили в компании.