Поисковики «Яндекс» и Mail.ru начали маркировать ресурсы Google как "нарушителей" законов рф

Поисковые системы «Яндекс» и Mail.ru (принадлежит VK) стали помечать ресурсы Google как сайты, "нарушающие российские законы". Теперь в поисковой выдаче под ссылкой на сервисы Google появляется сообщение: «Роскомнадзор: сайт нарушает законодательство РФ».
Mail.ru перед результатами поиска выдает предупреждение: «По требованию Роскомнадзора информируем, что иностранное лицо, владеющее информационными ресурсами Google Поиск, Google Play, является нарушителем законодательства Российской Федерации». Названия сервисов в сообщении меняются в зависимости от запроса.
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