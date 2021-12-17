Похороненная девушка оказалась живой

Шокирующий случай в Индии. Женщину, найденную мертвой в чемодане, опознали и похоронили. Но спустя две недели она живая и невредимая вернулась в город.

В индийском городе Газиабад 27 июля полицейские обнаружили тело женщины в чемодане. Снимки тела опубликовали в сети для опознания личности.

Жительница города Алигарх опознала в умершей свою 24-летнюю дочь Варишу. Тело отдали матери для похорон.

Спустя две недели живая Вариша вернулась в город и пришла в полицию. Оказалось, что муж индианки Амир Хан и его родители избивали девушку из-за приданого, и она убежала из дома.

Ранее их арестовали по обвинению в убийстве Вариши. После ее возвращения это обвинение было снято, но они останутся в тюрьме из-за избиений девушки.

Полиция возобновила расследование с целью установить личность убитой.