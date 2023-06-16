Пограничники Польши заявили об обстреле со стороны беларуси

11:27 16 июня Киев, Украина

По польским пограничникам впервые открыли огонь с территории беларуси, сообщил полковник пограничной службы. Был обстрелян служебный автомобиль, в котором находились двое военнослужащих. Они не пострадали.

Об этом сообщил полковник пограничной службы Аркадиш Тывонюк радиостанции RFM.

Инцидент случился несколько дней назад, однако только сейчас о нем стало известно общественности. Пока следователи не смогли установить оружие, которое использовалось для обстрела офицеров.



Однако представитель пограничной службы уточнил, что снаряд «со значительной скоростью и кинетической энергией» ударил по автомобилю пограничников, когда они находились внутри. Эксперты предполагают, что могла использоваться пневматическая пушка. В результате выстрела было пробито лобовое окно, снаряд вылетел с другой стороны. В это время в автомобиле находились двое офицеров, которые могли пострадать.



До этого инцидента белорусские пограничники, как правило, ограничивались бросанием камней в сторону польских офицеров.