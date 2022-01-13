Пограничники Кыргызстана заявили об обстреле жилых домов таджиками

13:41 01 Май Киев, Украина

Как заявляет Погранслужба киргизского Государственного комитета национальной безопасности, в субботу, 1 мая, со стороны Таджикистана был проведен обстрел мирного населения. Таджикские военные открыли огонь по жилым домам в киргизском селе Арка.

"В местности Арка Лейлекского района Баткенской области (Кыргызстан) таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что не названный представитель пресс-службы ведомства сообщил агентству РИА Новости, что жители села были ранее эвакуированы.

По данным ведомства, обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы "напряженная".

"Пограничные подразделения Погранслужбы ГКНБ Кыргызской Республики заняли оборонительные позиции", - подчеркивается в сообщении.

Перед этим погранслужба Кыргызстана зафиксировала передвижение таджикской военной техники в сторону границы в районе конфликта. В частности, сообщалось о полном перекрытии дороги в местности Торт-Кочо.

Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 29 апреля. Между военными двух стран возникла перестрелка. В столкновениях погиб 31 человек. Однако вчера вечером сообщалось, что таджикские военные покинули территорию Кыргызстана.