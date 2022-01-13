Пограничники Кыргызстана заявили об обстреле жилых домов таджиками

Как заявляет Погранслужба киргизского Государственного комитета национальной безопасности, в субботу, 1 мая, со стороны Таджикистана был проведен обстрел мирного населения. Таджикские военные открыли огонь по жилым домам в киргизском селе Арка.
Также отмечается, что не названный представитель пресс-службы ведомства сообщил агентству РИА Новости, что жители села были ранее эвакуированы.
По данным ведомства, обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы "напряженная".
Перед этим погранслужба Кыргызстана зафиксировала передвижение таджикской военной техники в сторону границы в районе конфликта. В частности, сообщалось о полном перекрытии дороги в местности Торт-Кочо.
Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 29 апреля. Между военными двух стран возникла перестрелка. В столкновениях погиб 31 человек. Однако вчера вечером сообщалось, что таджикские военные покинули территорию Кыргызстана.
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