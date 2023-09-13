Пограничная служба Финляндии ожидает рост числа российских нелегалов - СМИ

09:10 03 августа Киев, Украина

Потенциальным местом укрытия россиян от тотальной мобилизации может стать Финляндия. Как пишет издание YLE, на юго-восточном участке пограничная служба Финляндии готовится к увеличению числа российских нелегалов, пытающихся пересечь границу.

Как указали пограничники, рост количества нелегалов может быть связан с изменениями в правилах призыва в рф - там подняли верхний предел призывного возраста до 30 лет.

"Внутрироссийские процессы могут сказаться на трафике на границе. Риск нелегального пересечения границы может возрасти, однако мы не ожидаем существенного увеличения пограничного движения", - заявил заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

Издание отмечает, что за лето на юго-восточной границе было зафиксировано 11 нелегальных пересечений границы, из которых семь - перебежчики из России в Финляндию.

Финляндия закроет восемь пунктов приема беженцев, потому что в страну прибыло меньше украинцев, чем в прошлом, а некоторые вообще покинули систему приема.