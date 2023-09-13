Пограничная служба Финляндии ожидает рост числа российских нелегалов - СМИ

Потенциальным местом укрытия россиян от тотальной мобилизации может стать Финляндия. Как пишет издание YLE, на юго-восточном участке пограничная служба Финляндии готовится к увеличению числа российских нелегалов, пытающихся пересечь границу.
Как указали пограничники, рост количества нелегалов может быть связан с изменениями в правилах призыва в рф - там подняли верхний предел призывного возраста до 30 лет.
Издание отмечает, что за лето на юго-восточной границе было зафиксировано 11 нелегальных пересечений границы, из которых семь - перебежчики из России в Финляндию.
Финляндия закроет восемь пунктов приема беженцев, потому что в страну прибыло меньше украинцев, чем в прошлом, а некоторые вообще покинули систему приема.
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