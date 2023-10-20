Поджог посольства Израиля: протест в Манаме, Бахрейн

В ночь с четверга на пятницу, 20 октября, демонстранты подожгли здание посольства Израиля в столице Бахрейна Манаме.
Эту информацию сообщило издание Newsru.co.il.
По данным издания, группа протестующих, выражая свое недовольство действиями Израиля в секторе Газа, пришла к зданию дипломатического представительства, несущая факелы, которые затем использовали для поджога посольства.
В момент атаки в здании посольства не находилось сотрудников, и поэтому пострадавших в результате инцидента не было.
Следует отметить, что накануне Министерство иностранных дел Израиля приняло решение эвакуировать свои дипломатические представительства по всему Ближнему Востоку, включая Бахрейн, в связи с ростом угроз терактов и антиизраильскими демонстрациями, охватившими различные страны мира. Эта временная мера затронула посольства Израиля в 20 странах, включая некоторые страны Европы и Южной Америки.
Эту информацию сообщило издание Newsru.co.il.
По данным издания, группа протестующих, выражая свое недовольство действиями Израиля в секторе Газа, пришла к зданию дипломатического представительства, несущая факелы, которые затем использовали для поджога посольства.
В момент атаки в здании посольства не находилось сотрудников, и поэтому пострадавших в результате инцидента не было.
Следует отметить, что накануне Министерство иностранных дел Израиля приняло решение эвакуировать свои дипломатические представительства по всему Ближнему Востоку, включая Бахрейн, в связи с ростом угроз терактов и антиизраильскими демонстрациями, охватившими различные страны мира. Эта временная мера затронула посольства Израиля в 20 странах, включая некоторые страны Европы и Южной Америки.
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