Подразделения Росгвардии покидают границы Беларуси

12:53 15 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня, 15 сентября, ТАСС со ссылкой на российское ТВ сообщил, что созданный на границе с Беларусью резерв силовиков покидает места временного размещения и возвращается в точки постоянной дислокации.



"Россия снимает резерв из силовиков, который был создан на границе с Белоруссией, подразделения Росгвардии покидают места временного размещения и возвращаются в точки постоянной дислокации", - сообщает телеканал.



Отмечается, что о снятии резерва силовиков накануне в Сочи договорились президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и "Россия снимает резерв из силовиков, который был создан на границе с Белоруссией, подразделения Росгвардии покидают места временного размещения и возвращаются в точки постоянной дислокации", - сообщает телеканал.Отмечается, что о снятии резерва силовиков накануне в Сочи договорились президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин

Напомним, о создании резерве силовиков для Беларуси Путин заявил 27 августа. Отмечалось, что их отправят в Беларусь, если "экстремистские элементы" начнут разбой.