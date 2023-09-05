Подозревают в шпионаже в пользу рф: в Германии арестован офицер военных закупок

Германская прокуратура арестовала офицера агентства военных закупок по подозрению в передаче секретной информации российской разведке.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.
Отмечается, что гражданин Германии, которого прокуратура идентифицировала как Томас Х., с мая 2023 г. по собственной инициативе неоднократно обращался в консульство россии в Бонне и посольства в Берлине и предлагал сотрудничество.
Офицер был арестован в офисе закупочного агентства в Кобленке в западной части Германии. В его доме и на работе провели обыск. Судья оставил его под стражей.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.
Отмечается, что гражданин Германии, которого прокуратура идентифицировала как Томас Х., с мая 2023 г. по собственной инициативе неоднократно обращался в консульство россии в Бонне и посольства в Берлине и предлагал сотрудничество.
Офицер был арестован в офисе закупочного агентства в Кобленке в западной части Германии. В его доме и на работе провели обыск. Судья оставил его под стражей.
В Федеральной прокуратуре подчеркнули, что Германия как один из крупнейших поставщиков военной техники для Украины является основной мишенью российских шпионских операций. Масштабы этих операций выросли после вторжения россии в Украину в 2022 году.
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