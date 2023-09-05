Подозревают в шпионаже в пользу рф: в Германии арестован офицер военных закупок

06:50 10 августа Киев, Украина

Германская прокуратура арестовала офицера агентства военных закупок по подозрению в передаче секретной информации российской разведке.



Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.



Отмечается, что гражданин Германии, которого прокуратура идентифицировала как Томас Х., с мая 2023 г. по собственной инициативе неоднократно обращался в консульство россии в Бонне и посольства в Берлине и предлагал сотрудничество.



Офицер был арестован в офисе закупочного агентства в Кобленке в западной части Германии. В его доме и на работе провели обыск. Судья оставил его под стражей.

"Федеральный прокурор арестовал германского офицера по подозрению в работе на иностранную спецслужбу", – написал министр юстиции Германии Марко Бушманн на платформе социальной сети X.