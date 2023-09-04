Подозревают в работе на ФСБ: Латвия задержала четырех граждан

12:19 25 августа Киев, Украина

Сотрудники Службы госбезопасности Латвии (VDD) задержали четверых граждан, подозреваемых в том, что они могли вести деятельность по заданию спецслужб россии.

Об этом сообщает Delfi.

Уголовный процесс по этому делу был начат 1 августа по статье о предоставлении помощи иностранному государству против Латвии.



Правоохранители провели обыски на 14 объектах в Риге и других городах Латвии. Было изъято большое количество носителей информации и разных документов.



Также на объектах, связанных с задержанными, обнаружены устройства, которые, вероятно, являются товарами стратегического значения и могут использоваться для незаконной оперативной деятельности.



Трое подозреваемых арестованы, еще одному запретили выезжать за пределы Латвии и менять место жительства.