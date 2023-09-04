Подозревают в работе на ФСБ: Латвия задержала четырех граждан

Сотрудники Службы госбезопасности Латвии (VDD) задержали четверых граждан, подозреваемых в том, что они могли вести деятельность по заданию спецслужб россии.
Об этом сообщает Delfi.
Уголовный процесс по этому делу был начат 1 августа по статье о предоставлении помощи иностранному государству против Латвии.
Правоохранители провели обыски на 14 объектах в Риге и других городах Латвии. Было изъято большое количество носителей информации и разных документов.
Также на объектах, связанных с задержанными, обнаружены устройства, которые, вероятно, являются товарами стратегического значения и могут использоваться для незаконной оперативной деятельности.
Трое подозреваемых арестованы, еще одному запретили выезжать за пределы Латвии и менять место жительства.
Правоохранители провели обыски на 14 объектах в Риге и других городах Латвии. Было изъято большое количество носителей информации и разных документов.
Также на объектах, связанных с задержанными, обнаружены устройства, которые, вероятно, являются товарами стратегического значения и могут использоваться для незаконной оперативной деятельности.
Трое подозреваемых арестованы, еще одному запретили выезжать за пределы Латвии и менять место жительства.
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