Поддержка вступления Швеции в НАТО возросла на 13%

Доля сторонников присоединения Швеции к НАТО увеличилась на 13%, как сообщает телеканал TV4 со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный социологическим центром Сифо.
По данным опроса, в мае 2022 года 51% респондентов высказались за вступление в Альянс, 21% были против, а 28% оставили вопрос без ответа.
В 2023 году поддержка членства возросла до 64%, количество противников снизилось до 19%, а процент неопределившихся уменьшился до 17%.
Политолог Дженни Мадестам прокомментировала результаты опроса, назвав их "исторически самым быстрым изменением общественного мнения".
Социологи также отметили увеличение количества женщин, принявших определенную позицию по вопросу присоединения к НАТО. Если год назад 38% женщин были сомневающимися, то сегодня этот показатель сократился до 21%.
Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией 18 мая 2022 года. Все страны Альянса, кроме Турции и Венгрии, одобрили протокол.
В начале этого года между Швецией и Турцией возник скандал из-за сожжения Корана под турецким посольством в Стокгольме. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после этого и других антитурецких акций Швеция не может рассчитывать на поддержку ее заявки на вступление в НАТО.
В результате Финляндия присоединилась к Альянсу в отдельном порядке.
По данным опроса, в мае 2022 года 51% респондентов высказались за вступление в Альянс, 21% были против, а 28% оставили вопрос без ответа.
В 2023 году поддержка членства возросла до 64%, количество противников снизилось до 19%, а процент неопределившихся уменьшился до 17%.
Политолог Дженни Мадестам прокомментировала результаты опроса, назвав их "исторически самым быстрым изменением общественного мнения".
Социологи также отметили увеличение количества женщин, принявших определенную позицию по вопросу присоединения к НАТО. Если год назад 38% женщин были сомневающимися, то сегодня этот показатель сократился до 21%.
Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией 18 мая 2022 года. Все страны Альянса, кроме Турции и Венгрии, одобрили протокол.
В начале этого года между Швецией и Турцией возник скандал из-за сожжения Корана под турецким посольством в Стокгольме. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после этого и других антитурецких акций Швеция не может рассчитывать на поддержку ее заявки на вступление в НАТО.
В результате Финляндия присоединилась к Альянсу в отдельном порядке.
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