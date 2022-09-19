Поддержка Украины со стороны США будет продолжаться, пока в ней есть потребность - Байден

08:34 19 сентября Киев, Украина

Президент США Джо Байден заявил, россия не сможет повлиять на политику США по поддержке Украины с помощью энергоносителей и шантажа.



Об этом сказал в интервью CBS.



По словам Байдена, поддержка Украины со стороны США будет продолжаться, пока в ней есть потребность.

"Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно россия, но он (президент рф владимир путин - ред.) пытается этого добиться какое-то время. У него не получится", - сказал президент.

Байден также отметил, что развитие ситуации в Украине показало, что "россия не обладает такой компетенцией и возможностями, как думали многие", и Украина сейчас побеждает, однако ущерб, наносимый войной Украине "вряд ли можно считать победой" Киева.