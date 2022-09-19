Президент США Джо Байден заявил, россия не сможет повлиять на политику США по поддержке Украины с помощью энергоносителей и шантажа.
Об этом сказал в интервью CBS.
По словам Байдена, поддержка Украины со стороны США будет продолжаться, пока в ней есть потребность.
Байден также отметил, что развитие ситуации в Украине показало, что "россия не обладает такой компетенцией и возможностями, как думали многие", и Украина сейчас побеждает, однако ущерб, наносимый войной Украине "вряд ли можно считать победой" Киева.
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