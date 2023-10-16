Поддержка россии в африканских странах начала снижаться – исследование

Уровень поддержки россии в африканских странах начал снижаться. Исследование показывает, что все больше африканцев высказывают проукраинские настроения, осуждая российскую агрессию.
Об этом заявил директор аналитического центра “Фонд Брентхерста” в Йоханнесбурге (ЮАР) Грег Миллс во время конференции “Глобальный Крым. Понять Украину через Юг”.
Миллс сослался на данные социологического исследования относительно отношения жителей Южно-Африканской Республики к российской вооруженной агрессии в Украине, проведенного в ноябре 2022 года и обновленного в 2023 году.
Так, исследование свидетельствует, что 74,3% южноафриканцев поддерживают тезис о том, что полномасштабное российское вторжение в Украину должно быть осуждено.
Миллс сослался на данные социологического исследования относительно отношения жителей Южно-Африканской Республики к российской вооруженной агрессии в Украине, проведенного в ноябре 2022 года и обновленного в 2023 году.
Так, исследование свидетельствует, что 74,3% южноафриканцев поддерживают тезис о том, что полномасштабное российское вторжение в Украину должно быть осуждено.
По его словам, также 15% южноафриканцев считают, что ЮАР должна поддерживать любую страну, на которую вторгается ее сосед.
Это, по его словам, подтверждают голосование африканских стран в ООН в поддержку Украины даже если некоторые страны Африки придерживаются нейтральности в голосовании.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии