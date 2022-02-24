Поддерживая Лукашенко, Москва закрыла свое воздушное пространство

Россия отказывается давать разрешение на проход над ее территорией тем авиалайнерам, которые следуют в обход воздушного пространства Беларуси.
Об этом рассказали в пресс-службе самих авиакомпаний, сообщает издание "Бабель".
В связи с этим там решили отменить рейс из Вены в Москву. Накануне подобная ситуация произошла и с компанией Air France — Россия второй день подряд не выдает разрешение на рейсы из Парижа в Москву в обход Беларуси.
В РФ уже сообщили, что пассажиров рейсов французской авиакомпании заберет российский перевозчик "Аэрофлот".
В РФ уже сообщили, что пассажиров рейсов французской авиакомпании заберет российский перевозчик "Аэрофлот".
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