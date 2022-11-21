Поддерживала войну и оскорбляла украинских беженцев: из Германии депортировали россиянку

Гражданка рф Юлия Прохорова, которая записывала на видео свои провокации против украинских беженцев, 20 ноября была депортирована из Германии.
Об этом пишет издание The Insider, а также народный депутат и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.
Прохорова регулярно записывала и публиковала видео со своими провокациями. В частности, она преследовала украинок со словами: "Девочки! Слава россии! россия победит, россия победит! Чей Херсон? Да, Украина! Уже референдум проводят!" и громко включала русскую музыку и танцевала Калинку на 9 мая в Мюнхене во время проукраинского митинга.
Также пропагандистка советовала живущим в ЕС россиянам тратить электроэнергию, чтобы Европа платила больше денег россии. Видео она назвала "Как поддержать российскую армию и не попасть в тюрьму в Европе".
Кроме того, россиянка обнародовала видео, в котором она в туалете использует официальные письма от полиции вместо туалетной бумаги. Впоследствии Прохорова жаловалась в социальных сетях, что сервис Booking заблокировал ее аккаунт и отменил резерв на жилье в Вене.
На новом видео видно, как возле Прохоровой стоят два полицейских, а затем пропагандистка с чемоданами следует вслед за
Об этом пишет издание The Insider, а также народный депутат и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.
Прохорова регулярно записывала и публиковала видео со своими провокациями. В частности, она преследовала украинок со словами: "Девочки! Слава россии! россия победит, россия победит! Чей Херсон? Да, Украина! Уже референдум проводят!" и громко включала русскую музыку и танцевала Калинку на 9 мая в Мюнхене во время проукраинского митинга.
Также пропагандистка советовала живущим в ЕС россиянам тратить электроэнергию, чтобы Европа платила больше денег россии. Видео она назвала "Как поддержать российскую армию и не попасть в тюрьму в Европе".
Кроме того, россиянка обнародовала видео, в котором она в туалете использует официальные письма от полиции вместо туалетной бумаги. Впоследствии Прохорова жаловалась в социальных сетях, что сервис Booking заблокировал ее аккаунт и отменил резерв на жилье в Вене.
На новом видео видно, как возле Прохоровой стоят два полицейских, а затем пропагандистка с чемоданами следует вслед за
правоохранителями.
14 октября немецкие медиа писали, что полицейские провели обыск в ее съемной квартире. Выяснилось, что Прохорова находилась в Германии нелегально. После обысков россиянка перестала выходить на связь. Также СМИ пишут, что она была под стражей.
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