Под санкции США попали еще три российские компании

По данным Государственного реестра США, за нарушение закона о нераспространении оружия массового поражения, в санкционный список попали еще три компании РФ.
Ограничения введены против компании "Авиазапчасть", ООО Elecon и Nilco Group, известной также под названиями Nil Fam Khazar Company и Santers Holding.
Американские санкции касаются также всех правопреемников, подразделений и дочерних предприятий этих компаний.
Стоит отметить, что ограничительные меры были применены еще 6 ноября в соответствии с одним из разделов Закона о нераспространении оружия массового поражения в Иране, Северной Корее и Сирии.
Американские санкции касаются также всех правопреемников, подразделений и дочерних предприятий этих компаний.
Стоит отметить, что ограничительные меры были применены еще 6 ноября в соответствии с одним из разделов Закона о нераспространении оружия массового поражения в Иране, Северной Корее и Сирии.
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