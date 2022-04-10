Под санкции США попали две компании КНДР, которые подозреваются в экспорте людей

Под санкции США попали две компании, которые подозреваются в масштабном экспорте принудительной рабочей силы из Северной Кореи. Обе компании зарегестрированы на территории РФ.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 19 ноября.
Под санкции попали Генеральная торговая компания Чхолсан КНДР (ООО Чхолсан), действующая на территории России и Северной Кореи, и зарегистрированное в Санкт-Петербурге ООО Мокран.
"Действия касаются двух юридических лиц: ООО Мокран, российской строительной компании, и Генеральной торговой компании Чхолсан КНДР, северокорейской компании, работающей в России", - сказано в заявлении.
Как отметили в американском Минфине, компании "были вовлечены, способствовали или несут ответственность за экспорт принудительной рабочей силы из Северной Кореи, в том числе экспорт с целью получения прибыли для правительства Северной Кореи или Трудовой партии Кореи".
"Сеть российских компаний под именем Чхолсан запрашивала и получила разрешения на работу для северокорейских рабочих, чтобы они могли въехать на территорию России и работать там", - добавили в ведомстве.
"Страны, которые до сих пор принимают у себя северокорейских рабочих, должны выслать этих рабочих домой", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.
Он подчеркнул, что действия США направлены на выполнение резолюций ООН и обеспечение действия американских санкций против КНДР. Ограничения предусматривают запрет для американских физических и юридических лиц на ведение дел с фигурантами списка.
Под санкции попали Генеральная торговая компания Чхолсан КНДР (ООО Чхолсан), действующая на территории России и Северной Кореи, и зарегистрированное в Санкт-Петербурге ООО Мокран.
"Действия касаются двух юридических лиц: ООО Мокран, российской строительной компании, и Генеральной торговой компании Чхолсан КНДР, северокорейской компании, работающей в России", - сказано в заявлении.
Как отметили в американском Минфине, компании "были вовлечены, способствовали или несут ответственность за экспорт принудительной рабочей силы из Северной Кореи, в том числе экспорт с целью получения прибыли для правительства Северной Кореи или Трудовой партии Кореи".
"Сеть российских компаний под именем Чхолсан запрашивала и получила разрешения на работу для северокорейских рабочих, чтобы они могли въехать на территорию России и работать там", - добавили в ведомстве.
"Страны, которые до сих пор принимают у себя северокорейских рабочих, должны выслать этих рабочих домой", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.
Он подчеркнул, что действия США направлены на выполнение резолюций ООН и обеспечение действия американских санкций против КНДР. Ограничения предусматривают запрет для американских физических и юридических лиц на ведение дел с фигурантами списка.
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