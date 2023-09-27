Под санкции могут попасть около 50 российских "алмазных" компаний

По предложению украинских властей под санкции Запада могут попасть около 50 российских компаний, занимающихся добычей, обработкой и продажей алмазов.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что большое количество компаний, подпадающих под экономические ограничения, связаны с российской группой алмазодобывающих компаний "Алроса", которая контролирует более 90% добычи алмазов в россии, то есть треть мирового производства.
"Алроса" уже находится под санкциями США, Канады, Великобритании и Новой Зеландии. В 2022 году россия экспортировала алмазов на сумму более 3,8 млрд долларов. Некоторые страны западной санкционной коалиции запретили импорт российских алмазов, но запрет касается только необработанных алмазов.
После обработки в странах третьего мира, в основном в Индии и Китае, российские алмазы получают статус "смешанных" и могут свободно поставляться на рынки стран G7, в которые входят Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия. и Канада, плюс ЕС.
Издание отмечает, что Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Бельгия являются тремя крупнейшими хабами, где российские алмазы могут быть превращены в "смешанные" алмазы. США, Китай и ЕС являются самыми большими потребителями.
Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в Службу безопасности Украины и другие ответственные органы предложения по введению санкций против российских алмазодобывающих компаний с расчетом, чтобы западные партнеры ответили согласием.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что большое количество компаний, подпадающих под экономические ограничения, связаны с российской группой алмазодобывающих компаний "Алроса", которая контролирует более 90% добычи алмазов в россии, то есть треть мирового производства.
"Алроса" уже находится под санкциями США, Канады, Великобритании и Новой Зеландии. В 2022 году россия экспортировала алмазов на сумму более 3,8 млрд долларов. Некоторые страны западной санкционной коалиции запретили импорт российских алмазов, но запрет касается только необработанных алмазов.
После обработки в странах третьего мира, в основном в Индии и Китае, российские алмазы получают статус "смешанных" и могут свободно поставляться на рынки стран G7, в которые входят Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия. и Канада, плюс ЕС.
Издание отмечает, что Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Бельгия являются тремя крупнейшими хабами, где российские алмазы могут быть превращены в "смешанные" алмазы. США, Китай и ЕС являются самыми большими потребителями.
Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в Службу безопасности Украины и другие ответственные органы предложения по введению санкций против российских алмазодобывающих компаний с расчетом, чтобы западные партнеры ответили согласием.
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