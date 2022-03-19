Под санкции ЕС попали 86 физических лиц и компаний Беларуси

14:37 21 июня Киев, Украина

Совет Евросоюза принял четвертый пакет санкций в отношении Беларуси, согласно решению будут заморожены активы и применены визовые запреты в отношении 78 человек, в том числе - членов семьи самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, а также 8 компаний.

Об этом в понедельник, 21 июня, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

"Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя новые ограничительные меры", - написал Мишель.

В санкционном списке 78 официальных лиц и 8 юридических лиц. Среди них:

бизнесмены,

депутаты,

пропагандисты,

прокуроры,

судьи,

милиционеры,

высокопоставленные военнослужащие,

члены семьи Лукашенко.

Как сообщает в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, в санкционном списке ЕС компании: МАЗ, БелАЗ, Белаэронавигация, Bremino Group, Globalcustom, Новая нефтяная компания, Logex и Sohra.



В списке также Олег Гайдукевич, Николай Карпенко, Геннадий Давыдько, помощник прокурора Алина Касьянчик, министр обороны Виктор Хренин, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, а также бизнесмены Алексей Алексин и Александр Зайцев.

Кроме того, по данным Йозвяк, министры иностранных дел ЕС также согласовали введение отраслевых санкций против Беларуси, в частности по калийному, нефтяному и банковскому секторам.



Это решение будет принято руководителями Европейского совета, а затем официально утверждено через несколько дней, добавил Йозвяк.