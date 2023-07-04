Под москвой прогремели взрывы, росСМИ говорят о беспилотниках

Сообщается, что утром 4 июля два беспилотных летательных аппарата якобы были сбиты противовоздушной обороной рф в районе села Валуево на территории Новой Москвы в россии.
Эту информацию распространили российские СМИ и Telegram-каналы.
По сведениям из канала "Shot", два беспилотных летательных аппарата были сбиты в 6 утра в районе села Валуево в Новой Москве.
Эту информацию распространили российские СМИ и Telegram-каналы.
По сведениям из канала "Shot", два беспилотных летательных аппарата были сбиты в 6 утра в районе села Валуево в Новой Москве.
Как сообщает Telegram-канал "Baza", взрывы произошли на расстоянии нескольких километров от московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).
Издание "ТАСС" также сообщает, ссылаясь на экстренные службы, что в Новой Москве были сбиты два беспилотных летательных аппарата, а еще один был сбит в Калужской области рф.
Позже, росСМИ сообщили о попадании дроном в админздание в Кубинке Московской области. По предварительной информации, атакована воинская часть.
Издание "ТАСС" также сообщает, ссылаясь на экстренные службы, что в Новой Москве были сбиты два беспилотных летательных аппарата, а еще один был сбит в Калужской области рф.
Позже, росСМИ сообщили о попадании дроном в админздание в Кубинке Московской области. По предварительной информации, атакована воинская часть.
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