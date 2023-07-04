Под москвой прогремели взрывы, росСМИ говорят о беспилотниках

09:27 04 июля Киев, Украина





Эту информацию распространили российские



По сведениям из канала "Shot", два беспилотных летательных аппарата были сбиты в 6 утра в районе села Валуево в Новой Москве. Сообщается, что утром 4 июля два беспилотных летательных аппарата якобы были сбиты противовоздушной обороной рф в районе села Валуево на территории Новой Москвы в россии.Эту информацию распространили российские СМИ и Telegram-каналы.По сведениям из канала "Shot", два беспилотных летательных аппарата были сбиты в 6 утра в районе села Валуево в Новой Москве.

"Множество людей обратились в оперативные службы, сообщив о звуках взрыва и видимых обломках, падающих с неба. Пока не сообщается о возгораниях или разрушениях на земле, данные находятся в процессе уточнения. В настоящее время на место происшествия направлены оперативные службы", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Как сообщает Telegram-канал "Baza", взрывы произошли на расстоянии нескольких километров от московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).



Издание "ТАСС" также сообщает, ссылаясь на экстренные службы, что в Новой Москве были сбиты два беспилотных летательных аппарата, а еще один был сбит в Калужской области рф.



Позже, росСМИ сообщили о попадании дроном в админздание в Кубинке Московской области. По предварительной информации, атакована воинская часть.