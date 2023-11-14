Почтовая марка с опечаткой продана с аукциона за 2 млн долларов

11:58 14 ноября Киев, Украина

В Соединенных Штатах на филателистическом аукционе 8 ноября была продана редкая марка 1918 года с опечаткой. Ее купил коллекционер за 2 миллиона долларов.

Об этом сообщил аукционный дом Роберта А. Сигеля (Robert A. Siegel Auction Galleries).



Стартовая цена на торгах составила 1,7 миллиона долларов.



Марку купил 76-летний коллекционер Чарльз Гек. The Washington Post пообщались с покупателем. Он уже не в первый раз пополняет свою коллекцию экземпляром "Перевернутой Дженни". В начале 2000-х Гек за 300 тысяч долларов купил один из экземпляров. В 2007 году приобрел за $1 млн экземпляр лучшего качества. Эта марка была 57-й по расположению на листе из 100 марок. Но нигде не было 49-й — ее не видели, когда в 1918 году ее приобрели и заперли в сейфе.



В сейфе без действия света марка хорошо сохранила свои краски. Когда ее владелец скончался, наследники решили продать "перевернутую Дженни".



Чарльз Гек считает эту марку "святым Граалем почты". Он сказал, что этот экземпляр он тоже будет хранить в сейфе дома, в Нью-Йорке, и время от

времени будет показывать его посетителям, которым интересно познакомиться с прошлым.

Уникальность марки "Перевернутая Дженни"

"Перевернутая Дженни" - марка стоимостью 24 цента. Она имеет опечатку. Ее напечатало Бюро гравировки и печати в 1918 году в честь начала регулярных авиапочтовых перевозок. Там изображен биплан "Дженни" фирмы "Кэртис" (Curtiss JN-4) в цветах американского флага.



Печатники спешили, чтобы успеть до первого полета регулярного маршрута авиапочты. И потому изготовили партию с изображением вверх дном. Сотрудники почты быстро обнаружили ошибку, прекратили обращение и уничтожили тираж, но один лист со 100 марками был уже распродан.



Эти 100 "перевернутых Дженни" стали самыми известными и популярными для мира филателии.



А марка, которую продали 8 ноября, стала самой дорогой из этих ста. Аукционный дом назвал продажу "историческим моментом для всего хобби".