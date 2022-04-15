Почтовая блокада страны-оккупанта

12:02 15 апреля Киев, Украина

Почты ряда стран подали во Всемирный почтовый союз документы о прекращении доставки отправлений в Россию и Беларусь, сообщает пресс-служба Укрпочты в пятницу, 15 апреляю



Так, к блокаде присоеднились почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии, Австралии и Латвии.

"Надеюсь, остальные почты также скоро присоединятся к нашей шестерке и перестанут доставлять отправления в Россию и Беларусь. Это важно, поскольку с введением санкций и выходом компаний с рынка России почта стала каналом ввоза подсанкционных товаров. Поэтому очень важно, чтобы почтовые операторы поддержали действия своих стран по подавлению агрессии России и перестали доставлять отправления в Россию и Беларусь", - отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

Сама Укрпочта прекратила доставку в/из России и Беларуси с первых дней войны.