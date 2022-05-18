Почти 60% россиян столкнулись с дефицитом продуктов

08:55 18 мая Киев, Украина

Рядовые граждане рф начали чувствовать последствия вторжения россии в Украину. Согласно опросу, 58% россиян ощутили дефицит продуктов в стране.

Респонденты, которые ощутили дефицит на себе, перечислили продукты, которых, по их словам, стало меньше на полках магазинов:

сахар, с дефицитом которого столкнулись 49% респондентов;

соль — 17%;

крупа и макароны — 15%;

мясо (свинина, говядина, курица) — 5%;

молоко — 4%;

хлеб — 4%.





На ситуации с продуктами сказываются западные



Ситуация с продовольствием привела к тому, что в российских магазинах после начала войны в Украине участились кражи. С февраля по апрель их количество на одну торговую точку выросло до 130, что на 18% больше, чем в 2021 году. Средняя стоимость украденного увеличилась на четверть, до 1500 рублей. Особой популярностью у магазинных воров пользуются сладости (19% всех случаев), колбаса (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), кофе и какао (7%). Чтобы пережить дефицит, более трети россиян (35%) начали запасаться продуктами еще с первых дней вторжения в Украину. Еще 18% пока не делали таких запасов, но планируют начать. В приоритете у запасающихся — бакалейные товары: крупы и макароны (82%), сахар (70%), чай или кофе (64%), растительное масло (61%). Ещё 20% планируют запасать мясо, 15% — картофель, 13% — алкоголь, 4% — хлеб.На ситуации с продуктами сказываются западные санкции и массовый уход иностранных компаний из россии: это повлияло на объемы импорта в россию. В страну ввезли на 37% меньше товаров по сравнению с прошлым годом, отмечают аналитики ПСБ. Даже Китай, который не находится в списке "недружественных" россии стран и не вводил санкций, экспортировал в апреле на четверть (25,8%) меньше товаров, чем год назад, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Для сравнения, импорт из "недружественного" Евросоюза упал на 55%.Ситуация с продовольствием привела к тому, что в российских магазинах после начала войны в Украине участились кражи. С февраля по апрель их количество на одну торговую точку выросло до 130, что на 18% больше, чем в 2021 году. Средняя стоимость украденного увеличилась на четверть, до 1500 рублей. Особой популярностью у магазинных воров пользуются сладости (19% всех случаев), колбаса (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), кофе и какао (7%).

Опрос проводился банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах Жизнь».