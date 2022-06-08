Почти 40% россиян отметили ухудшение достатка

13:08 08 июня Киев, Украина

Более трети россиян (37%) отметили в последние месяцы ухудшение достатка — недоволен материальным положением каждый пятый респондент.

Об улучшении достатка заявили лишь 8% россиян, не заметили изменений 55% опрошенных, большинство из них — люди старше 60 лет,

свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Сегодня президент рф владимир путин заявил, что рост цен в россии "остановился", а инфляция в настоящее время вообще "находится на нуле". При этом он не упомянул, что после начала войны против Украины в россии подорожало буквально все: продукты питания, техника, одежда, обувь, лекарства, автомобили и различные услуги. Общий рост цен за январь–апрель составил почти 12%, а инфляция разогналась до 17,83% — максимума с 2001 года.



Стало сложнее купить даже продукты первой необходимости. Так, например, сахар подорожал на 50%, маргарин — на 30%, рис и соль — на 25%, овощи из так называемого «борщевого набора» (картофель, капуста, свекла) — на 60% и более.



Шаг за шагом, через пустеющий холодильник, ухудшение достатка, появляющийся дефицит и исчезающий западный ассортимент: от ботекса и виски до запчастей на машины и моющих средств, жизнь показывает россиянам цену за вторжение в Украину. Но это только начало. Основные "платежи" наступят осенью. И тогда многие захотят закончить войну. Потому что смогут всё почувствовать на себе. А пока уже треть начала оплачивать "цену" за вторжение.