Почему Путин не будет делать прививку российской вакциной

14:29 17 декабря Киев, Украина

Как законопослушный гражданин, Владимир Путин намерен воздержаться от прививки российской вакциной Спутник V и уступит ее гражданам той возрастной категории, на которую она расчитана.



Об этом президент РФ заявил в ходе большой пресс-конференции.

"Пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным", - сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что вакцина, которой уже начали прививать в России, пока предназначена не для всех возрастов.

"Специалисты нам говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям специалистов", - сказал Путин.

В конце ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что массовая прививочная кампания еще не началась, а в испытаниях вакцины глава государства участвовать не имеет права.

"В качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участие — это невозможно", — сказал тогда Песков.