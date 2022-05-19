Почему Путин не будет делать прививку российской вакциной

Как законопослушный гражданин, Владимир Путин намерен воздержаться от прививки российской вакциной Спутник V и уступит ее гражданам той возрастной категории, на которую она расчитана.
Об этом президент РФ заявил в ходе большой пресс-конференции.
Президент РФ напомнил, что вакцина, которой уже начали прививать в России, пока предназначена не для всех возрастов.
В конце ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что массовая прививочная кампания еще не началась, а в испытаниях вакцины глава государства участвовать не имеет права.
Россия еще в августе заявила о регистрации "первой в мире" вакцины против COVID-19, ее якобы протестовали на дочери Путина.
Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась.
В то же время, международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины. В некоторых графиках встречаются подозрительные повторы, а данных для проверки результатов недостаточно.
Тем не менее, россияне оценили эффективность своей спорной вакцины от коронавируса в 92%.
В начале декабря Путин по видеосвязи объявил о планах уже начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей.
Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 5 декабря. Первые прививочные пункты открылись в Москве. К 15 декабря она началась во всех регионах страны.
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