Почему путин доверил Лукашенко переговоры с Пригожиным

06:36 25 июня Киев, Украина

Перепуганный путин ни на миг не переставал мыслить в присущей ему манере: кого бы подставить вместо себя сейчас и как выкрутиться из всего этого потом. Как никогда кстати пришелся верный Лукашенко.

Выставив на переговоры с главарем ЧВК Вагнер Александра Лукашенко, Владимир путин стремился избежать ответственности за договоренности и предоставленные Пригожину обещания. Об этом в субботу, 24 июня, в эфире телеканала FREEДОМ заявила пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина.

Она отметила, что действительно воевать с Пригожиным Минобороны рф не намеревалась, так как тот имеет боевой опыт и множество сторонников, как среди военных, так и населения рф.

"Путин, у которого в 200 км от Москвы стоял Пригожин, вооруженный до зубов, был готов пообещать ему все. Просто все. Конечно, в таких случаях удобнее обещать не самому, а ртом Александра Григорьевича. Почему? Потому что, во-первых, потом можно будет все свалить на него: это обещал не я, это к Лукашенко вопрос. Во-вторых, Лукашенко будет стараться и действительно пообещает даже еще больше, что гарантировал путин", - отметила Красулина.

Она добавила, что Лукашенко, вероятно, врал, когда "раздавал обещания".

"Все, что говорит Лукашенко, мало того, что нужно делить на восемь, лучше еще знак менять", - резюмировала она.

Для Лукашенко это был его "момент славы". Он заявил, что путин лично поблагодарил его за удачные переговоры с главарем Вагнером.

При этом провластные политологи Беларуси на государственном телевидении РБ заявляют, что "Лукашенко якобы совершил невероятное и что путин до этого не верил в его способность достичь договоренностей с мятежником". Однако в результате "сложного мужского разговора" Пригожин принял предложение Лукашенко.