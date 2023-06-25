Почему путин доверил Лукашенко переговоры с Пригожиным

Перепуганный путин ни на миг не переставал мыслить в присущей ему манере: кого бы подставить вместо себя сейчас и как выкрутиться из всего этого потом. Как никогда кстати пришелся верный Лукашенко.
Выставив на переговоры с главарем ЧВК Вагнер Александра Лукашенко, Владимир путин стремился избежать ответственности за договоренности и предоставленные Пригожину обещания. Об этом в субботу, 24 июня, в эфире телеканала FREEДОМ заявила пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина.
Она отметила, что действительно воевать с Пригожиным Минобороны рф не намеревалась, так как тот имеет боевой опыт и множество сторонников, как среди военных, так и населения рф.
Она добавила, что Лукашенко, вероятно, врал, когда "раздавал обещания".
Для Лукашенко это был его "момент славы". Он заявил, что путин лично поблагодарил его за удачные переговоры с главарем Вагнером.
При этом провластные политологи Беларуси на государственном телевидении РБ заявляют, что "Лукашенко якобы совершил невероятное и что путин до этого не верил в его способность достичь договоренностей с мятежником". Однако в результате "сложного мужского разговора" Пригожин принял предложение Лукашенко.
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