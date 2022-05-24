Почему Польша всегда боялась Россию

05:33 21 декабря Киев, Украина

Стремление РФ захватить польские и украинские земли мирным или военным путем географически очевидно и неизбежно, поэтому Польша должна выбирать проевропейскую внешнеполитическую ориентацю.

Такое мнение высказал вице-премьер, министр труда и развития Польши Ярослав Говин в интервью порталу Gazeta.

"Мое представление о международной политике в течение первого года изучения философии сформировал Фукидид, а затем поколения мыслителей и политиков, таких как Ганс Моргентау и Генри Киссинджер. Они обращали внимание на то, что ключевое умение в международной политике - это чтение карты", - рассказывает чиновник. Он сравнил карту Польши с мысом, над которым нависает огромная Россия.

Говин уверен, что между Польшей и Россией "налицо географический фатализм конкуренции". Он объясняет это тем, что на Россию нельзя напасть ни с юга - там Кавказ, ни с востока - там Сибирь, ни с севера - там океан. "Это возможно осуществить только с западного направления - через равнины Польши и Украины. Любой российский царь, генсек или президент будет стремиться включить эти две страны в сферу своего влияния", - поясняет он.