Почему королева Елизавета II боится за жизнь принца Уильяма

Бабушка остается бабушкой, даже будучи английской королевой. Для любящей бабушки не имеют значение возраст и общественное положение внука. Она всегда будет переживать за него. А для Елизаветы II есть еще один повод для беспокойства: сохранить линию правящей династии. Поэтому британская королева Елизавета II не перестает беспокоиться и предупреждать своего 39-летнего внука, чтобы он "прекратил летать сам, особенно в непогоду".

Королева пожаловалась, что из-за страха за жизнь внука не может спать по ночам, ведь вертолеты – не очень надежный вид летающего аппарата.

"Она знает, что Уильям – способный пилот, но думает, что все пятеро (Уильям, Кейт и трое их детей) рискуют, продолжая летать вместе, и не может представить, что произойдет. Это вызвало бы конституционный кризис", – цитирует издание The Sun слова инсайдера.

Единственное, что утешает королеву в последнее время, так это хорошее поведение Уильяма и его жены. Это придает Елизавете II спокойствия за будущее монархии.

По королевскому протоколу до 2013 года было запрещено летать либо ездить вместе, поскольку в случае аварии могли погибнуть оба претендента на трон и это могло послужить причиной для переворота.

После рождения детей Уильяма это требование отменили. Теперь принц может чаще бывать вместе с женой и детьми. И даже 9-месячный принц Джордж смог одним рейсом вместе с родителями путешествовать в Австралию.

Сейчас Уильяму, Кейт и их детям приходится «жить на два дома» разрываясь между Кенсингтонским дворцом в Лондоне и Анмер-Холлом в Норфолке, что находится за 115 миль. Поэтому им приходится постоянно пользоваться вертолетом. Чаще всего за штурвалом находится пилот, но иногда Уильям сам управляет вертолетом.

Чтобы избавиться от необходимости постоянных полетов и для успокоения королевы, семья ищет подходящий дом в Виндзоре, поближе к дворцу.

Напомним, что принц Уильям является профессиональным пилотом. Он прошел военную службу в Королевских военно-воздушных силах и участвовал во многих опасных операциях по спасению.