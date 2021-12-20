Почему Израиль смог быстро преодолеть четвертую волну COVID

17:00 17 Ноябрь Киев, Украина

Израильская медицина шагнула далеко вперед, и это не секрет. Так почему бы не следовать уже проверенному примеру израильтян в борьбе с пандемией коронавируса? Даже с волной штамма Дельта, который стремительно стал распространяться этим летом, в Израиле быстро справились с помощью третьей дозе вакцинации.

Удивительная организованность в работе правительства позволила стране в кратчайшие сроки договориться о поставках вакцины в самом начале пандемии. Весной 2021 года COVID-заболеваемость в стране сократилась за счет вакцинации и выдачи зеленых паспортов. Поэтому, когда в начале лета в Европе судорожно начали прививать население, Израиль уже жил без карантинных запретов и масок.

Опередил Израиль и стремительный штамм Дельта, начав массовую вакцинацию всех, кто старше 12 лет.

"Главное оружие, которое есть у нас в Израиле и во многих других местах, - это вакцина", - говорит руководитель национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом в Израиле Салман Царка.

Как показали исследования, иммунитет привитого человека через полгода начинает ослабевать, а значит опять есть риск заражения. Причем, согласно исследованию, о котором написано в Nature Communications, у тех, кто был привит двумя дозами вакцины Pfizer в январе и феврале, шанс заражения коронавирусом в июле был на 51% выше, чем у тех, кого привили в марте или апреле. Этот показатель не зависел от возраста пациента. Зато после ревакцинации третьей дозой, как показывает наблюдение, снижает число заболеваний или дает возможность перенести болезнь легче, чем привитые двумя дозами.

Результат на лицо: в начале этой недели в Израиле заболеваемость коронавирусом составила 75 случаев на 100 000 человек.

"Нет никаких сомнений в том, что третья доза вакцины спасла Израиль", - заявил профессор эпидемиологии в НИИ имени Вейцмана Габриэль Барбаш.

Кроме бустерной дозы и ношения масок, в Израиле ужесточили требования по зеленым паспортам, а с середины ноября введена вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет вакциной BioNTech/Pfizer. Поверьте, в Израиле очень любят своих детей!

Зато в стране идут занятия в школах, работает вся экономика и приезжают туристы.