Почему Израиль не передает Украине системы ПВО - президент Израиля

11:39 27 октября Киев, Украина

Президент Израиля Ицхак Герцог объяснил, почему Иерусалим не может передать Украине ПВО. Вместе с тем, по его словам, Израиль готов поставлять нелетальную продукцию. Об этом сообщает CNN.

"Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать. Но там, где мы можем помочь, мы пытаемся помочь", - отметил Герцог.

Политик также прокомментировал критику партнеров по этой позиции Израиля. Он заявил, что у Европы и США также есть определенная военная техника, которой они не готовы делиться с Украиной.

По словам Герцога, Израиль "анализирует ситуацию" вокруг иранских беспилотников, которые рф начала использовать против Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил об улучшении отношений с Израилем и начале пути сотрудничества между странами.