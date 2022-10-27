Почему Израиль не передает Украине системы ПВО - президент Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог объяснил, почему Иерусалим не может передать Украине ПВО. Вместе с тем, по его словам, Израиль готов поставлять нелетальную продукцию. Об этом сообщает CNN.
Политик также прокомментировал критику партнеров по этой позиции Израиля. Он заявил, что у Европы и США также есть определенная военная техника, которой они не готовы делиться с Украиной.
По словам Герцога, Израиль "анализирует ситуацию" вокруг иранских беспилотников, которые рф начала использовать против Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил об улучшении отношений с Израилем и начале пути сотрудничества между странами.
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