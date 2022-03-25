Почему Apple потеряла львиную долю выручки на презентации iPhone

Презентация новых iPhone12 состоялась в октябре, а месяцем ранее, в сентябре компания Apple закрыла бюджетный год и здала финансовую отчетность. Такая отсрочка в презентации обошлась компании в 100 млрд. долларов.
Об этом пишет Reuters.
В сентябре закончился бюджетный год, в связи с чем компания опубликовала финансовую отчетность. При этом презентация новых смартфонов состоялась в октябре, из-за чего первые продажи не попали в квартальную отчетность. Так, продажи iPhone упали на 20,7% до 26 миллиардов долларов. Такое падение спроса спасает рост объемов продаж других продуктов компании, в частности Macbook и AirPods.
В компании имеют позитивные ожидания относительно жизни нового флагмана, ведь технология 5G - это "возможность декады", по словам Тима Кука, CEO Apple. Неутешительные показатели наблюдаются в Китае, где продажи упали почти на 30%. Стандарты 5G там доступны больше, чем в США и компания ожидает, что iPhone12 сможет вернуть уровень продаж в Китае на уровень первой четверти бюджетного года.
Сейчас эксперты ожидают рост продаж iPhone до 60 миллиардов, то есть на 6,5%.
Об этом пишет Reuters.
В сентябре закончился бюджетный год, в связи с чем компания опубликовала финансовую отчетность. При этом презентация новых смартфонов состоялась в октябре, из-за чего первые продажи не попали в квартальную отчетность. Так, продажи iPhone упали на 20,7% до 26 миллиардов долларов. Такое падение спроса спасает рост объемов продаж других продуктов компании, в частности Macbook и AirPods.
В компании имеют позитивные ожидания относительно жизни нового флагмана, ведь технология 5G - это "возможность декады", по словам Тима Кука, CEO Apple. Неутешительные показатели наблюдаются в Китае, где продажи упали почти на 30%. Стандарты 5G там доступны больше, чем в США и компания ожидает, что iPhone12 сможет вернуть уровень продаж в Китае на уровень первой четверти бюджетного года.
Сейчас эксперты ожидают рост продаж iPhone до 60 миллиардов, то есть на 6,5%.
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