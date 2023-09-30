Победа Украины и ее членство в Евросоюзе будет полезным для Германии

12:23 30 сентября Киев, Украина

В целом народ Германии согласен продолжать поддержку украинского государства во время агрессии российской федерации. Как заявил глава немецко-украинской парламентской группы, депутат Бундестага Робин Вагенер, как сама победа Украины над россией, так и ее членство в Евросоюзе будет полезным для Германии.

Он подчеркнул, что помощь Украине отвечает стратегическим интересам Германии, однако выразил сожаление, что не все немцы это пока понимают.

"Мы поддерживаем Украину, потому что большинство людей понимает, кто в этой войне агрессор и на кого напали, кто являются жертвами ужасных военных преступлений. По альтруистическим соображениям Германия крепко стоит на стороне Украины. Но до сих пор еще не хватает понимания, что победа Украины в нашем собственном интересе безопасности", - сказал политик.

Он отметил, что членство Украины в ЕС также окажет положительное влияние на немецкий бизнес, в частности в области чистой энергии. Однако отметил, что слишком торопить этот процесс не стоит, так как "слишком быстрое вступление Украины в Содружество может навредить всем".

"Однако альтернативы сильной и свободной Украине нет, поэтому нельзя допускать появления усталости от войны, развязанной россией", - добавил он.

Немецкое общество, несмотря на экономические трудности, не испытывает усталости от помощи Украине после полномасштабного вторжения россии. Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок.