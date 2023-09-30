Победа Украины и ее членство в Евросоюзе будет полезным для Германии

В целом народ Германии согласен продолжать поддержку украинского государства во время агрессии российской федерации. Как заявил глава немецко-украинской парламентской группы, депутат Бундестага Робин Вагенер, как сама победа Украины над россией, так и ее членство в Евросоюзе будет полезным для Германии.
Он подчеркнул, что помощь Украине отвечает стратегическим интересам Германии, однако выразил сожаление, что не все немцы это пока понимают.
Он отметил, что членство Украины в ЕС также окажет положительное влияние на немецкий бизнес, в частности в области чистой энергии. Однако отметил, что слишком торопить этот процесс не стоит, так как "слишком быстрое вступление Украины в Содружество может навредить всем".
Немецкое общество, несмотря на экономические трудности, не испытывает усталости от помощи Украине после полномасштабного вторжения россии. Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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