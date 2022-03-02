По вине российских хакеров блокирована работа компании США по поставкам мяса

09:05 02 Июнь Киев, Украина

Американская компания JBS SA, которая занимается поставкой мяса во все уголки Соединенных Штатов и за их пределы, была вынуждена остановить работу из-за атаки хакеров, которых связывают с РФ.





"Кибератака на поставщика мяса JBS SA вызвала закрытие мясокомбинатов по всему миру и свела на нет пятую часть всего производства говядины в США", - отмечается в сообщении.



В Белом доме подтвердили кибернападение на компанию JBS и заявили, что предложили помощь для решения проблемы. Об этом сообщает Bloomberg.В Белом доме подтвердили кибернападение на компанию JBS и заявили, что предложили помощь для решения проблемы.

"JBS проинформировала администрацию, что требование о выкупе исходило от преступной организации, которая, скорее всего, базируется в России", - сказала журналистам заместитель спикера администрации президента США Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Вашингтон "контактирует непосредственно с российским правительством по этому вопросу с месседжем, что ответственные государства не скрывают преступников, требующих выкуп".



Как сообщалось, в последнее время масштабным кибератакам с территории России подверглись трубопровод Colonial Pipeline, который обеспечивает горючим Восточное побережье США, а также федеральное агентство USAID.

На данный момент Вашингтон ведет переговоры с российским правительством.