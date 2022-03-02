По вине российских хакеров блокирована работа компании США по поставкам мяса

Американская компания JBS SA, которая занимается поставкой мяса во все уголки Соединенных Штатов и за их пределы, была вынуждена остановить работу из-за атаки хакеров, которых связывают с РФ.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Кибератака на поставщика мяса JBS SA вызвала закрытие мясокомбинатов по всему миру и свела на нет пятую часть всего производства говядины в США", - отмечается в сообщении.
В Белом доме подтвердили кибернападение на компанию JBS и заявили, что предложили помощь для решения проблемы.
"Кибератака на поставщика мяса JBS SA вызвала закрытие мясокомбинатов по всему миру и свела на нет пятую часть всего производства говядины в США", - отмечается в сообщении.
В Белом доме подтвердили кибернападение на компанию JBS и заявили, что предложили помощь для решения проблемы.
По ее словам, Вашингтон "контактирует непосредственно с российским правительством по этому вопросу с месседжем, что ответственные государства не скрывают преступников, требующих выкуп".
Как сообщалось, в последнее время масштабным кибератакам с территории России подверглись трубопровод Colonial Pipeline, который обеспечивает горючим Восточное побережье США, а также федеральное агентство USAID.
Как сообщалось, в последнее время масштабным кибератакам с территории России подверглись трубопровод Colonial Pipeline, который обеспечивает горючим Восточное побережье США, а также федеральное агентство USAID.
На данный момент Вашингтон ведет переговоры с российским правительством.
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