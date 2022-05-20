По улицам Великобритании прокатились сотни обнаженных велосипедистов

19:59 16 августа Киев, Украина

В Великобритании прошел, уже ставший традиционным, заезд без одежды на велосипедах, мероприятие организовано с целью привлечения внимания к проблеме экологии.

Заезд World Naked Bike Ride (Мировой заезд без одежды), был основан в 2004 году, а теперь его ежегодно проводят в 70 городах мира.

Таким образом велосипедисты выражают протест агрессивным водителям и пытаются привлечь внимание к проблеме негативного воздействия выхлопных газов на человеческое здоровье.

Сама идея заезда World Naked Bike Rid принадлежит канадскому активисту Конраду Шмидту. Подобный велопробег прошел в Ираке в знак протеста против войны.